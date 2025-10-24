"Tatuaje" a bebé para un concurso de TikTok: Padres desatan indignación mundial por su video

Una pareja rusa está en el ojo del huracán y bajo investigación criminal tras publicar un video en redes sociales que, a primera vista, mostraba cómo tatuaban a su bebé de un año para participar en un grotesco concurso de un famoso streamer con la promesa de ganar un apartamento.

El perturbador video, que se hizo viral, mostraba al bebé llorando desconsoladamente mientras sus padres supuestamente le grababan la frase “Mellstroy-Game” en el pequeño brazo con una máquina de tatuar.

La acción fue parte de un reto lanzado por el controvertido streamer de 26 años, Mellstroy (nombre real Andrey Burim), quien tiene más de 7.6 millones de seguidores y había prometido regalar hasta 30 apartamentos a los creadores de TikTok que hicieran las promociones más escandalosas para su proyecto vinculado a un casino en línea, según informa el portal The Sun en un extenso reportaje.

La "aclaración"

Ante la ola de indignación global, la pareja salió a dar la cara y afirmó que todo fue un montaje.

Aseguraron que el niño no fue tatuado. En lugar de usar tinta real, afirmaron que la inscripción fue hecha con un bolígrafo de gel negro y que la máquina de tatuar utilizada había sido manipulada para quitarle las agujas.

La madre del bebé se mostró sorprendida por la reacción del público: "No tatuamos al niño. Fingimos hacerlo... No pensé que la gente lo creería, porque era un niño de un año, no de 18 o 20. Los adultos pueden soportar el dolor, pero un niño no", argumentó. También explicó que el bebé solo gritaba porque estaba cansado.

La pareja había manifestado en el clip original que estaban "hasta el cuello de deudas" y que buscaban desesperadamente ganar el apartamento para dejar de vivir en alquiler.

Piden investigación criminal

A pesar de que el tatuaje resultó ser falso, la escena del bebé llorando aterrorizado ha motivado una acción inmediata de las autoridades rusas.

Ekaterina Mizulina, jefa de la Liga por la Internet Segura (organismo de vigilancia de internet en Rusia), solicitó una investigación penal urgente sobre el material.

"Se ha tocado fondo. La familia tatuó a su hijo de un año para participar en un concurso que anuncia un casino. Puede que el tatuaje no sea real, pero el bebé está llorando durante todo el video", declaró Mizulina, y añadió que se remitirían los materiales al Comité de Investigación.

La activista criticó duramente al streamer Mellstroy, a quien tildó de "estafador", por incitar a un concurso que está empujando a miles de personas a tomar medidas peligrosas y absurdas a cambio de grandes premios.

Mellstroy se desliga y condena el uso de niños

Tras la polémica, el propio Mellstroy emitió un comunicado en el que condena la acción de los padres y anuncia que no aceptará videos en su concurso que involucren a menores de edad.

"Me gustaría pedirles que no utilicen a niños pequeños en el desafío, ya que se ve ridículo, por decir lo menos, y es absolutamente moralmente incorrecto", manifestó. Las autoridades aún no confirman si la investigación penal ha sido formalmente abierta.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play