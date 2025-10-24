VIDEO: ¡Sólo aceleró! Camioneta atropelló a jugadores tras partido; hay una víctima mortal

Una tragedia sacudió a la comunidad de El Garabatillo, en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato (México), cuando una camioneta irrumpió en una cancha de futbol al término de un encuentro deportivo, dejando al menos una persona fallecida y otra gravemente herida.

El hecho ocurrió la tarde de este jueves, al concluir la final de futbol realizada en honor al Señor de la Agonía. Jugadores y espectadores todavía se encontraban en el campo cuando un vehículo, tripulado por dos personas, ingresó de manera repentina al terreno de juego y comenzó a dar vueltas entre la multitud, según muestran imágenes difundidas por la página de Facebook Pasión por el Deporte, que transmitía el partido en vivo.

Instantes después, el conductor aceleró y embistió a un grupo de personas, pasando por encima de dos de ellas, antes de huir del lugar mientras los asistentes intentaban detenerlo lanzándole piedras.