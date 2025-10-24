¡Escalofriantes mensajes!: Aspirante a Miss EEUU le escribió a su "verdugo" antes de ser asesinada

La muerte de Kada Scott, de 23 años, estremeció a EE.UU. luego de que la Oficina del Forense confirmara que falleció por un disparo en la cabeza, clasificando el caso como homicidio. La joven, trabajadora en un centro de atención para adultos mayores en Chestnut Hill, fue reportada desaparecida el 4 de octubre, y su cuerpo fue hallado dos semanas después en East Germantown.

El director de Salud Pública, James Garrow, informó que la causa de la muerte se determinó tras análisis físico y de laboratorio. “La causa de la muerte se certifica como homicidio”, señaló en un comunicado oficial.

El hallazgo se produjo el 18 de octubre, cuando brigadas policiales y vecinos encontraron restos humanos detrás de la escuela Ada H. Lewis Middle School. La identificación de Scott se confirmó mediante pruebas de ADN, y un día después la Fiscalía del Distrito amplió los cargos contra Keon King, de 21 años, detenido previamente por secuestro e incendio provocado.

La colaboración ciudadana fue clave: varias pistas anónimas guiaron a las autoridades hasta el sitio donde se encontró el cuerpo.

Mensajes que revelan el horror

Documentos judiciales obtenidos por FOX 29 muestran que entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, Scott y King intercambiaron mensajes de texto que evidencian una relación previa. La noche de su desaparición, Scott escribió:

- “kidnap me again” (“secuéstrame otra vez”)

A lo que King respondió:

- “better be up too” (“mejor que estés despierta también”)

Minutos después, Scott envió:

- “call me when you arrive” (“llámame cuando llegues”)

Poco después de las 10:09 p.m., una compañera de trabajo la vio alterada fuera de su lugar de empleo, diciendo por teléfono:

- “No puedo creer que me llames por esto”

Testigos la vieron subir a una SUV oscura, vehículo vinculado luego con King. Los registros telefónicos y videos de vigilancia ubicaron a ambos en el estacionamiento del Centro Recreativo Awbury, cercano al lugar donde se halló el cuerpo.

Investigación y cargos

King enfrenta múltiples cargos, incluidos asesinato, robo, abuso de cadáver, manipulación de pruebas y obstrucción a la justicia. Según la policía, la evidencia tecnológica —mensajes, llamadas y datos de localización— fue determinante para vincularlo con la desaparición y el homicidio.

Actualmente permanece detenido con una fianza de 500.000 dólares, y será procesado en los próximos días. El Comisionado de Policía, Kevin Bethel, aseguró que la investigación continúa y que podrían presentarse cargos adicionales contra posibles cómplices: “Este caso aún no ha terminado. Buscaremos justicia completa para Kada y su familia”.

Las autoridades piden a cualquier persona con información que contacte a la Policía de Filadelfia al 215-686-TIPS o a la Oficina del Fiscal de Distrito al 215-686-8000.

