¡Insólito robo en Cochabamba! Hombre se lleva una planta que estaba en una acera

En medio de la creciente ola de hechos de inseguridad que afecta a Cochabamba, un robo llamó la atención por lo inesperado y extraño de su botín; una planta.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el responsable llega en su vehículo, lo estaciona, se baja del motorizado, abre la maletera y se lleva la planta, sin ningún reparo. Se observa claramente que sube la planta al maletero, se monta en su auto y se retira del lugar con total tranquilidad.

El hecho ocurrió en la calle Aracapi, casi Beijing, dejando perplejos a vecinos y transeúntes. Este caso evidencia que la creatividad de los delincuentes no tiene límites, y que incluso los objetos más insólitos pueden convertirse en víctimas de robo.

Los vecinos de la zona llaman a extremar precauciones, incluso en casos que parecen triviales.

