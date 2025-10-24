¡Insólito robo en Cochabamba! Hombre se lleva una planta que estaba en una acera

Un hecho fuera de lo común se registró en la calle Aracapi, casi Beijing, donde un conductor aprovechó un descuido para sustraer una planta. Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad.
24/10/2025 8:44
Escuchar esta nota
En medio de la creciente ola de hechos de inseguridad que afecta a Cochabamba, un robo llamó la atención por lo inesperado y extraño de su botín; una planta.
Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el responsable llega en su vehículo, lo estaciona, se baja del motorizado, abre la maletera y se lleva la planta, sin ningún reparo. Se observa claramente que sube la planta al maletero, se monta en su auto y se retira del lugar con total tranquilidad.
El hecho ocurrió en la calle Aracapi, casi Beijing, dejando perplejos a vecinos y transeúntes. Este caso evidencia que la creatividad de los delincuentes no tiene límites, y que incluso los objetos más insólitos pueden convertirse en víctimas de robo.
Los vecinos de la zona llaman a extremar precauciones, incluso en casos que parecen triviales.
Mira la programación en Red Uno Play
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00