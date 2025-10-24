Una vez más, la falta de diésel y las extensas filas de camiones en las principales vías de Cochabamba provocaron un grave accidente de tránsito. El hecho ocurrió la noche del jueves, a la altura del kilómetro 8 de la avenida Blanco Galindo, donde un trufi que se dirigía desde Quillacollo hacia la ciudad colisionó violentamente contra la parte trasera de un camión estacionado a la espera de combustible.

Las imágenes del impacto reflejan la gravedad del siniestro, el vehículo de transporte público quedó con la parte delantera completamente destrozada, mientras que varios pasajeros, junto con el conductor, resultaron con heridas de consideración.

“Recibimos el aviso de transeúntes que reportaron un accidente. Al llegar, encontramos un trufi colisionado con un camión en fila. El conductor presentaba politraumatismo y fue evacuado al centro de salud más cercano”, informó uno de los paramédicos que atendió la emergencia.

Trufi se estrelló contra un camión en fila por diésel en la Blanco Galindo y deja varios heridos. Foto: Red Uno

Testigos relataron que el chofer del trufi habría intentado esquivar otro vehículo que le cerró el paso, lo que ocasionó que perdiera el control y terminara impactando contra el camión detenido.

Efectivos de Tránsito de Colcapirhua y Bomberos acudieron de inmediato al lugar para rescatar a los heridos y controlar la situación. Las autoridades lamentaron que nuevamente las filas interminables por la escasez de combustible estén provocando accidentes y pidieron mayor control y organización en los puntos de carga para evitar nuevas tragedias.

El conductor del trufi permanece internado con diagnóstico reservado, mientras se investigan las causas exactas del hecho.

