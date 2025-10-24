VIDEO| Grupo irregular intercepta convoy en Viacha, golpea a militar y recupera mercadería incautada

La tarde de este jueves, en la carretera a Viacha, departamento de La Paz, un convoy de camiones que trasladaba mercadería de contrabando fue interceptado y atacado por un grupo irregular de unas 20 personas.

Los agresores apedrearon los vehículos, rompieron los vidrios y obligaron a los conductores a descender de las cabinas, en medio de un operativo militar que derivó en un violento enfrentamiento.

Durante el ataque se escucharon varias detonaciones, aparentemente de disparos y petardos, mientras los efectivos militares intentaban resguardar los vehículos oficiales que escoltaban la carga incautada. Las agresiones continuaron por varios minutos, según testigos del hecho, quienes captaron las imágenes.

Uno de los momentos más violentos se produjo cuando alrededor de siete personas abrieron la puerta de uno de los camiones y bajaron por la fuerza a un efectivo militar, al que golpearon brutalmente hasta dejarlo tendido en el suelo. El uniformado logró reincorporarse y huir del lugar mientras los atacantes continuaban lanzándole piedras.

De acuerdo con las primeras versiones, los participantes del ataque serían presuntos contrabandistas que habrían logrado recuperar la mercadería incautada.

Tras consumar el asalto, el grupo se dio a la fuga con los camiones y la carga que era trasladada hacia la Aduana Nacional, provocando temor e incertidumbre entre los presentes.

