¡Urgente! Reportan un militar herido tras enfrentamiento con presuntos contrabandistas en Viacha, La Paz

Momentos de tensión se vivieron en la carretera a Viacha, en el departamento de La Paz, durante un operativo militar que derivó en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas que se habrían resistido al control.

El hecho ocurrió en la zona San Martín, donde, según testigos, el intercambio fue violento y provocó pánico entre los vecinos del lugar.

En imágenes difundidas en redes sociales se observan escenas del enfrentamiento, en las que se escuchan golpes, detonaciones de petardos y gritos, además de la agresión sufrida por un efectivo militar, quien resultó herido.

Tras el incidente, se reportaron varios vehículos con daños materiales y vidrios rotos.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no emitieron un reporte oficial sobre lo ocurrido, aunque se espera una comunicación en las próximas horas.

Video:

