TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Quillacollo SECUESTRO EN SANTA CRUZ

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Urgente! Reportan un militar herido tras enfrentamiento con presuntos contrabandistas en Viacha, La Paz

[Video] En imágenes difundidas en redes sociales se observan escenas del enfrentamiento, en las que se escuchan golpes, detonaciones de petardos y gritos.

Silvia Sanchez

23/10/2025 18:16

Imagen captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Momentos de tensión se vivieron en la carretera a Viacha, en el departamento de La Paz, durante un operativo militar que derivó en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas que se habrían resistido al control.

El hecho ocurrió en la zona San Martín, donde, según testigos, el intercambio fue violento y provocó pánico entre los vecinos del lugar.

En imágenes difundidas en redes sociales se observan escenas del enfrentamiento, en las que se escuchan golpes, detonaciones de petardos y gritos, además de la agresión sufrida por un efectivo militar, quien resultó herido.

Tras el incidente, se reportaron varios vehículos con daños materiales y vidrios rotos.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no emitieron un reporte oficial sobre lo ocurrido, aunque se espera una comunicación en las próximas horas.

Video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD