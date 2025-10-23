“Ayuda”: la historia de Yeni, la joven uruguaya hallada desorientada en Samaipata

En Samaipata, un pequeño pueblo donde todos se conocen, apareció Yeni, una joven uruguaya que llegó sin rumbo y con un estado de salud alarmante. No hablaba, no comía, y caminaba desorientada por las calles, generando preocupación entre los vecinos que la vieron y trataron de ayudarla.

“Nos sorprendió su cara, diferente, perdida… no decía de dónde venía ni adónde iba”, relató la doctora Yanna Moreira, quien la atiende en el hospital local. Según la médica, Yeni parecía haber pasado por un trauma profundo. “Al parecer siente mucha tristeza, pero no sabemos si viene de alguna patología o enfermedad mental que todavía no hemos logrado identificar”, explicó.

El hospital, con recursos limitados, aún no ha podido realizar todos los estudios necesarios, pero gracias a la hidratación intravenosa, la joven se encuentra estable. La primera noche que pasó en el centro médico decidió marcharse, y fue encontrada nuevamente en la calle en condiciones más delicadas, por lo que una ambulancia la trajo de vuelta.

Su historia se hizo viral cuando se compartió su fotografía y su identificación uruguaya en redes sociales, buscando a familiares o amigos. La respuesta fue inmediata: la madre de Yeni en Uruguay pudo ser contactada, y las autoridades uruguayas coordinan ahora su traslado seguro.

“Ella no puede hablar ni interactuar todavía, así que depende mucho de la comunicación con su familia para entender su situación”, indicó la vicecanciller uruguaya Valeria Csukasi, quien destacó la sensibilidad del caso y la necesidad de discreción.

En medio de la incertidumbre, la joven logró pronunciar una sola palabra durante una videollamada con una amiga: “Ayuda”. Esa palabra, simple y profunda, resume la angustia y la vulnerabilidad de alguien que, lejos de su hogar, lucha por encontrar seguridad y cuidado en un lugar desconocido.

Yeni permanece ahora bajo vigilancia médica, con personal que cuida de su bienestar mientras se gestiona su regreso a Uruguay. Su historia, emotiva y conmovedora, refleja cómo la humanidad y la solidaridad de una comunidad pequeña puede marcar la diferencia en momentos de vulnerabilidad extrema.

