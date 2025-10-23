“De a poco le estamos dando agua”: médicos de Samaipata relatan cómo hallaron a la joven uruguaya

La historia de Yeni, una joven uruguaya hallada en el municipio cruceño de Samaipata, continúa generando conmoción. La mujer fue encontrada en estado de desorientación y debilidad, sin hablar ni alimentarse, y actualmente recibe atención médica en el hospital local.

En contacto con los medios de comunicación uruguayos, Yanna Moreira, médica que atiende su caso, explicó que el equipo de salud aguarda los resultados de los análisis de sangre para determinar si padece alguna enfermedad.

“Yeni hasta el momento no habla, no come, no dice cómo llegó ni qué le pasó. Al parecer atravesó un trauma, porque muestra mucha tristeza. No sabemos si eso tiene relación con alguna patología mental. Por ahora está estable, le colocamos hidratación intravenosa”, detalló Moreira.

La profesional indicó que este miércoles lograron un pequeño avance: la paciente aceptó beber un vaso con agua.

“Ayer no quiso tomar nada, pero hoy por la mañana logré que tome un poquito de agua. De a poco le estamos dando”, relató.

Según Moreira, la joven apareció caminando por las calles del pueblo, y su presencia llamó la atención de los vecinos, acostumbrados a reconocerse entre sí.

“Samaipata es una ciudad muy pequeñita, todos se conocen. Nos pareció extraño verla porque era una cara nueva. No hablaba, no decía de dónde venía ni adónde iba. La gente intentó ofrecerle ayuda, comida o dinero, pero no quiso recibir nada”, contó.

Yeni pasó una noche en el hospital, pero al día siguiente se marchó por sus propios medios. Sin embargo, al empeorar su estado, fue auxiliada por una ambulancia y regresó al centro médico, donde permanece internada.

“Le dimos una cama, durmió una noche y luego se fue. Después la hallaron en la calle en un estado más delicado, y la ambulancia la trajo nuevamente”, añadió la doctora.

Desde Uruguay, autoridades consulares lograron contactar a la familia de la joven y gestionan su traslado al país.

