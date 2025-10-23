TEMAS DE HOY:
Charly García celebró sus 74 años en Palermo rodeado de amigos, colegas y una multitud de fans

Como cada año, cientos de fanáticos se acercaron hasta la puerta del edificio donde vive el músico para rendirle homenaje con carteles y canciones.

Silvia Sanchez

23/10/2025 11:25

Charly García celebró sus 74 años en Palermo rodeado de amigos, colegas y una multitud de fans. Imagen captura RR.SS.
La leyenda del rock argentino, Charly García, celebró este miércoles 23 de octubre su cumpleaños número 74 en el barrio porteño de Palermo, fiel a su costumbre de reunirse con familiares, amigos y colegas de toda la vida.

Como cada año, cientos de fanáticos se acercaron hasta la puerta de su edificio —ubicado en Coronel Díaz y Avenida Santa Fe— para rendirle homenaje. Con carteles, cánticos y una vigilia que incluyó un show en vivo con sus clásicos, los seguidores del ícono de la música nacional corearon temas como “Demoliendo hoteles”, “Promesas en el bidet” y “No voy en tren”.

García llegó poco después en un automóvil y fue recibido con una ovación antes de dirigirse al bar de Fitz Roy y Avenida Córdoba, donde lo esperaban sus invitados. Allí compartió una cena íntima en medio de aplausos, abrazos y brindis.

Entre los asistentes se encontraban figuras destacadas de la escena musical como David Lebón, Pedro Aznar, Hilda Lizarazu, Andy Chango, Joaquín Levinton, Benito Cerati y 'Zorrito' Von Quintiero, quienes acompañaron al artista en una noche cargada de emoción y recuerdos.

Al llegar la medianoche, los presentes entonaron el tradicional “Feliz cumpleaños”. Charly, sonriente y con su inconfundible estilo —camisa blanca, chaqueta de cuero negra y sombrero a juego— agradeció con gestos a sus fans, que desde la vereda seguían coreando su nombre.

La velada fue un nuevo guiño a su mítico lema “Say No More”, símbolo de una carrera única e irrepetible que, a sus 74 años, sigue marcando generaciones.

