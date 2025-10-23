Charly García celebró sus 74 años en Palermo rodeado de amigos, colegas y una multitud de fans

La leyenda del rock argentino, Charly García, celebró este miércoles 23 de octubre su cumpleaños número 74 en el barrio porteño de Palermo, fiel a su costumbre de reunirse con familiares, amigos y colegas de toda la vida.

Como cada año, cientos de fanáticos se acercaron hasta la puerta de su edificio —ubicado en Coronel Díaz y Avenida Santa Fe— para rendirle homenaje. Con carteles, cánticos y una vigilia que incluyó un show en vivo con sus clásicos, los seguidores del ícono de la música nacional corearon temas como “Demoliendo hoteles”, “Promesas en el bidet” y “No voy en tren”.

García llegó poco después en un automóvil y fue recibido con una ovación antes de dirigirse al bar de Fitz Roy y Avenida Córdoba, donde lo esperaban sus invitados. Allí compartió una cena íntima en medio de aplausos, abrazos y brindis.

Entre los asistentes se encontraban figuras destacadas de la escena musical como David Lebón, Pedro Aznar, Hilda Lizarazu, Andy Chango, Joaquín Levinton, Benito Cerati y 'Zorrito' Von Quintiero, quienes acompañaron al artista en una noche cargada de emoción y recuerdos.

Al llegar la medianoche, los presentes entonaron el tradicional “Feliz cumpleaños”. Charly, sonriente y con su inconfundible estilo —camisa blanca, chaqueta de cuero negra y sombrero a juego— agradeció con gestos a sus fans, que desde la vereda seguían coreando su nombre.

La velada fue un nuevo guiño a su mítico lema “Say No More”, símbolo de una carrera única e irrepetible que, a sus 74 años, sigue marcando generaciones.

