“No vino nadie”: el video viral del padre que organizó un baby shower

Un hombre identificado como Alex (@soyelalex777) conmovió a las redes sociales tras publicar un video en el que contó que nadie asistió al baby shower que organizó junto a su esposa para celebrar la llegada de su hijo.

“No sé si llorar o reír, pero miren. Hice el baby shower y no vino nadie”, comienza diciendo en el clip, mientras muestra el salón vacío y las mesas preparadas con comida y decoración para la ocasión.

Visiblemente afectado, Alex aprovechó el momento para reflexionar sobre las amistades verdaderas:

“¿Qué me hace entender esto? Que no todo el mundo va a estar. No todos son de verdad. Porque mi esposa y yo siempre estamos cuando se necesita. Hoy puedo ver las respuestas de esas personas a las que uno ayuda”, expresó.

En las imágenes también se lo ve acompañado por un pequeño grupo de allegados, a quienes llama “la banda de siempre”. Entre risas y tristeza, muestra la cantidad de comida que sobró y comenta:

“Mirá toda la comida que nos quedó. No vino nadie. No voy a poder pagarle al DJ ni al fotógrafo”.

Aunque el momento fue doloroso, el joven decidió compartir un mensaje positivo con sus seguidores:

“Sean buenos, pero con las personas que realmente lo merecen. Mi esposa se largó a llorar porque no vino nadie. Sigan siendo buenas personas, pero con quienes están de verdad”.

El video rápidamente superó miles de reproducciones y comentarios de apoyo, con usuarios que le enviaron mensajes de aliento y destacaron su actitud reflexiva ante una situación tan desalentadora.

Video:

