TEMAS DE HOY:
allanan viviendas en Sacaba secuestro Odalys Vaquiata

33ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

“No vino nadie”: el video viral del padre que organizó un baby shower

Un usuario de TikTok compartió su experiencia y el video se volvió viral. Mostró la comida que sobró, reflexionó sobre la amistad y recibió el apoyo de miles de internautas.

Silvia Sanchez

23/10/2025 12:50

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

Un hombre identificado como Alex (@soyelalex777) conmovió a las redes sociales tras publicar un video en el que contó que nadie asistió al baby shower que organizó junto a su esposa para celebrar la llegada de su hijo.

No sé si llorar o reír, pero miren. Hice el baby shower y no vino nadie”, comienza diciendo en el clip, mientras muestra el salón vacío y las mesas preparadas con comida y decoración para la ocasión.

Visiblemente afectado, Alex aprovechó el momento para reflexionar sobre las amistades verdaderas:

“¿Qué me hace entender esto? Que no todo el mundo va a estar. No todos son de verdad. Porque mi esposa y yo siempre estamos cuando se necesita. Hoy puedo ver las respuestas de esas personas a las que uno ayuda”, expresó.

En las imágenes también se lo ve acompañado por un pequeño grupo de allegados, a quienes llama “la banda de siempre”. Entre risas y tristeza, muestra la cantidad de comida que sobró y comenta:

“Mirá toda la comida que nos quedó. No vino nadie. No voy a poder pagarle al DJ ni al fotógrafo”.

Aunque el momento fue doloroso, el joven decidió compartir un mensaje positivo con sus seguidores:

“Sean buenos, pero con las personas que realmente lo merecen. Mi esposa se largó a llorar porque no vino nadie. Sigan siendo buenas personas, pero con quienes están de verdad”.

El video rápidamente superó miles de reproducciones y comentarios de apoyo, con usuarios que le enviaron mensajes de aliento y destacaron su actitud reflexiva ante una situación tan desalentadora.

Video:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD