Video: ¡Momento de pánico! Vestido de novia se incendia durante el vals en una boda

El incidente ocurrió cuando la pareja se encontraba en la pista, y las chispas de los fuegos artificiales impactaron accidentalmente en una parte del vestido de la novia, provocando que comenzara a arder.

Los invitados reaccionaron rápidamente para apagar las llamas y que el momento pase desapercibido.

Afortunadamente, la novia no sufrió heridas, aunque el momento fue bastante tenso y preocupante. La rápida intervención de los asistentes evitó que el fuego se propagara y causara daños mayores.

Tras apagar las llamas, el vals continúo en medio de los comentarios de los asistentes, quienes se vieron sorprendidos ante la escena.

