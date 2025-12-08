TEMAS DE HOY:
Video: ¡Momento de pánico! Vestido de novia se incendia durante el vals en una boda

Un momento de angustia se vivió en un salón de fiestas, cuando el vestido de la novia se prendió fuego mientras los invitados presenciaban el vals matrimonial.

Red Uno de Bolivia

08/12/2025 10:24

Foto: Captura de video
Bolivia

El incidente ocurrió cuando la pareja se encontraba en la pista, y las chispas de los fuegos artificiales impactaron accidentalmente en una parte del vestido de la novia, provocando que comenzara a arder.

Los invitados reaccionaron rápidamente para apagar las llamas y que el momento pase desapercibido.

Afortunadamente, la novia no sufrió heridas, aunque el momento fue bastante tenso y preocupante. La rápida intervención de los asistentes evitó que el fuego se propagara y causara daños mayores.

Tras apagar las llamas, el vals continúo en medio de los comentarios de los asistentes, quienes se vieron sorprendidos ante la escena.

 

