Los aficionados a la ufología y los usuarios de redes sociales se vieron nuevamente sorprendidos por la viralización de un misterioso video que muestra la aparición de un aparente Objeto Volador No Identificado (OVNI) en el cielo nocturno de la ciudad de Orizaba, Veracruz.

El material, que circula en redes, fue supuestamente grabado en la noche del pasado sábado 29 de noviembre por un hombre identificado como Ikal Cuauhtli Iktan, mientras se encontraba cerca del cerro de Escamela, según informa El Heraldo de México.

Objeto con luces y forma geométrica

En el metraje, ampliamente difundido por la cuenta de Facebook El Vigilante Orizabeño, se logra apreciar un extraño objeto con una distintiva forma triangular.

El presunto OVNI estaba compuesto por cinco luces pequeñas y una luz de mayor tamaño, de color rojo, en su centro. El objeto fue captado volando en el espacio aéreo de Orizaba antes de desaparecer rápidamente en la oscuridad de la noche.

¿Fenómeno OVNI o explicación terrenal?

La publicación del video desató un intenso debate en las plataformas digitales. Mientras que algunos usuarios defendieron la idea de que se trata de la evidencia de un auténtico OVNI, otros se mostraron escépticos, señalando que la formación de luces podría corresponder a un conjunto de drones.

Aunque aún no se ha determinado con exactitud la naturaleza de la nave que aparece en la grabación, no es la primera vez que se registra un avistamiento de un Objeto Volador No Identificado en Orizaba, Veracruz. Esta recurrencia alimenta diversas teorías sobre la zona y su relación con el fenómeno ufológico.

Vea el video:

