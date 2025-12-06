La icónica casa de ‘Mi Pobre Angelito’ luce irreconocible, 35 años después

La emblemática casa de la película navideña 'Mi Pobre Angelito' (1990) ha sufrido una transformación que la hace prácticamente irreconocible para los fanáticos del clásico del cine. Ubicada en Winnetka, Illinois, la vivienda recientemente fue remodelada con un estilo minimalista que dejó atrás su característico encanto suburbano.

Según un artículo de la plataforma Architecture & Design, la casa, que antes mostraba colores cálidos, alfombras estampadas y detalles acogedores, ahora presenta paredes blancas, espacios abiertos y accesorios modernos.

A pesar de que la escalera y la estructura general permanecen, el interior refleja un diseño contemporáneo muy distinto al original.

La vivienda fue vendida en diciembre de 2024 por 5.5 millones de dólares, después de estar en el mercado menos de una semana.

Las agentes encargadas de la venta comentaron a NBC News que están “encantadas con la forma en que esta casa ha capturado la atención y los corazones de la gente debido a su merecido lugar en la historia del cine y los recuerdos festivos que evoca”.

