El Alto: Hallan el cuerpo sin vida de una adolescente en un terreno baldío

El cuerpo sin vida de una adolescente de 15 años fue hallado la mañana de este jueves 23 de octubre en un terreno baldío de la zona Villa Cooperativa, en la ciudad de El Alto.

Vecinos del lugar alertaron a la Policía tras notar la presencia del cadáver, en un sector poco transitado y con escasa circulación vehicular y peatonal. Algunos residentes presumen que el cuerpo habría sido trasladado hasta el sitio debido a su ubicación apartada.

El Ministerio Público informó que la víctima ya fue identificada y que sus restos fueron trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para determinar las causas precisas de la muerte.

En coordinación con la Policía, la Fiscalía inició las investigaciones y comenzó a tomar declaraciones a los vecinos del sector, con el objetivo de establecer si la joven fue vista en la zona antes del hallazgo.

