¡Atención Santa Cruz! Senamhi alerta sobre vientos de hasta 90 km/h y pide extrema precaución

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta Naranja por fuertes vientos que podrían alcanzar hasta 90 kilómetros por hora en varias provincias de Santa Cruz.

“Se pronostican vientos moderados a fuertes, con dirección noroeste y velocidades entre 60 y 90 km/h, desde la mañana del viernes 24 hasta la mañana del sábado 25 de octubre de 2025”, indicó el reporte oficial.

La alerta abarca las provincias de Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Santiesteban, oeste de Cordillera, Chiquitos, sur de Guarayos y Ñuflo de Chávez.

Ante este fenómeno, las autoridades recomendaron a la población no estacionar vehículos ni realizar actividades debajo de árboles, letreros, postes o construcciones, debido al riesgo de caída por las ráfagas. También se advirtió no realizar chaqueos ni quemas, ya que los fuertes vientos podrían avivar y propagar incendios forestales rápidamente.

El Senamhi instó a la ciudadanía a tomar todas las precauciones necesarias durante la vigencia de la alerta para protegerse y proteger sus bienes ante el fenómeno meteorológico.

(Con información de ABI)

Foto captura publicación Senamhi

