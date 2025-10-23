El entorno de Diddy manifestó preocupación por la seguridad del rapero en el penal de Nueva York donde se encuentra recluido. Según TMZ, el músico fue víctima de un ataque mientras dormía: un recluso lo amenazó con un cuchillo, dejándolo “a unos segundos de morir”, según un amigo cercano que prefirió mantener el anonimato.

No se ha confirmado si fue el propio Diddy quien logró defenderse o si intervino el personal del penal para neutralizar la amenaza. El incidente ocurrió semanas atrás, pero se dio a conocer recientemente.

Contexto judicial

En julio, Diddy fue condenado por dos cargos de prostitución derivados de las fiestas sexuales que organizaba, conocidas como Freak-Offs. En la audiencia de sentencia del 2 de octubre, el juez Arun Subramanian le impuso 50 meses de prisión.

El rapero fue absuelto de los cargos de crimen organizado, que de haberse comprobado podrían haberlo condenado a cadena perpetua. Sin embargo, el tribunal determinó que sí participó en el transporte de personas con fines de prostitución, lo que implica una posible condena de hasta 20 años, 10 por cada cargo.

El juicio contó con casi siete semanas de testimonios, durante las cuales 34 testigos denunciaron violencia sexual vinculada a Diddy y sus asociados. Actualmente, se encuentra recluido en el mismo penal donde también cumplen condena R. Kelly y Ghislaine Maxwell.

