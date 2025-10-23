Kira Cousins, la joven escocesa que hizo creer a su familia y amigos que había dado a luz, vuelve a ser noticia tras publicar un testimonio en Instagram donde admite la mentira. A sus 22 años, Kira fingió un embarazo completo utilizando una barriga prostética, una muñeca Reborn, falsas ecografías y hasta organizó un baby shower donde recibió regalos valorados en cientos de libras.

Durante meses, engañó a todos sobre su hija ficticia, Bonnie-Leigh Joyce, llegando incluso a decir que la bebé había muerto para mantener la farsa. “No estaba embarazada. No había bebé. Lo inventé y lo seguí haciendo demasiado tiempo”, confesó en su declaración.

El engaño se descubrió cuando su madre encontró a la muñeca escondida entre sus pertenencias. La historia se viralizó rápidamente, generando un intenso debate en redes sociales y medios británicos.

"No tengo excusa, no sé por qué lo hice": Mujer que fingió su embarazo rompió el silencio.

En su mensaje, Kira admitió no comprender del todo su comportamiento y pidió disculpas a quienes confiaron en ella: “Sé que esto me acompañará durante mucho tiempo y que probablemente he perdido amigos que nunca recuperaré. Estoy intentando comprenderme y buscar ayuda porque esta versión de mí no es la que quiero ser”.

Su amiga Neave McRobert relató al Daily Record que la joven llegó a afirmar que Bonnie-Leigh había muerto, profundizando aún más la confusión y el dolor de su círculo cercano. Ahora, Kira asegura estar recibiendo asistencia profesional y busca reparar, en la medida de lo posible, el daño causado.

