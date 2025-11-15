“La mataron con más de 30 puñaladas”: acusan a su pareja del crimen en Yapacaní

Un estremecedor crimen se registró en Yapacaní, Santa Cruz. Una joven de apenas 20 años fue asesinada, presuntamente por su propio enamorado, en un hecho que ha estremecido a familiares, vecinos y autoridades.

El caso salió a la luz cuando la familia de la víctima se movilizó para constatar la tragedia y exigir justicia. “Por parte de mi señora es mi llega a ser mi sobrina, sobrina política. Que le habían asesinado, que habían matado… nosotros desde ese momento nos hemos movilizado para poder ver el cuerpo”, relató un familiar visiblemente conmocionado.

El crimen, según la familia, fue de extrema violencia, la joven recibió más de 30 puñaladas. “Ella era buena persona, tranquila, trabajaba para sacar adelante a su familia, ayudaba a su marido a estudiar, y todavía así le hicieron daño. Pido justicia, que se haga justicia”, añadió el familiar, solicitando que las autoridades competentes actúen con rigor.

Las investigaciones están en curso por parte de la Policía y el Ministerio Público, quienes buscan esclarecer los detalles y responsabilidades en este trágico hecho que ha dejado a una comunidad entera en duelo.

Familiares y vecinos esperan que el caso sea llevado ante la justicia con la seriedad y celeridad que requiere, en memoria de una joven que solo buscaba construir su vida.

