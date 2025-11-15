Se avecina un frente frío: Senamhi activa alertas por vientos y lluvias en Santa Cruz y 5 departamentos

¡Atención Santa Cruz! El fin de semana llega con cambios importantes en el clima. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió cuatro avisos oficiales, tres de alerta meteorológica y uno hidrológico, debido al ingreso de un frente frío que comenzará a sentirse desde el domingo por la noche. Así lo informó el director departamental del Senamhi en Santa Cruz, el ingeniero Ramiro Solís.

Según explicó, el sábado y la primera parte del domingo estarán marcados por vientos de dirección noroeste, con velocidades entre 60 y 90 kilómetros por hora, especialmente en el Norte Integrado, parte de la provincia Cordillera, el sur de Ñuflo de Chávez, Guarayos y Velasco. Si bien no se prevén lluvias para estos dos días, el cielo se mantendrá nuboso con claros ocasionales.

El panorama cambia hacia la noche del domingo, cuando los vientos rotarán al sur e impulsarán el ingreso de un frente frío que provocará un descenso brusco de temperaturas. Este cambio afectará particularmente a la región del Chaco y a zonas del oriente boliviano.

Para el lunes, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se esperan temperaturas mínimas entre 17 y 18°C, y máximas que oscilarán entre 22 y 23°C, junto con cielos temporalmente cubiertos, precipitaciones y tormentas eléctricas durante la mañana.

A estas condiciones se suma un aviso de alerta hidrológica vigente que abarca cinco departamentos: Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. En el oriente, la crecida de ríos podría afectar principalmente a las cuencas del Ichilo, Piraí, Yapacaní y del río Grande, donde se prevén aumentos repentinos de caudal e incluso posibles desbordes en algunos sectores.

El Senamhi recomendó a la población tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a vientos fuertes, tormentas y crecidas de ríos. “Hay que estar atentos y tomar previsiones”, concluyó Solís.

