Baldivieso recuerda a Azkargorta: “Sus enseñanzas perdurarán para toda la vida”

El fútbol boliviano amaneció de luto. La noticia del fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, el histórico entrenador que llevó a Bolivia al Mundial de Estados Unidos 1994, generó conmoción en el país y entre quienes tuvieron el privilegio de compartir con él.

Julio César Baldivieso

Uno de ellos fue Julio César Baldivieso, referente de aquella generación dorada, quien expresó con profundo dolor su despedida al técnico vasco.

“Un día negro para el fútbol boliviano, un día triste”, expresó Baldivieso visiblemente afectado. Para él, Azkargorta no solo fue un entrenador, sino una figura determinante en su carrera y en su vida. “Creo yo que, de los técnicos extranjeros, es el que más ha aportado, el que ha sabido conducir a una selección a un Mundial”, recordó.

Baldivieso compartió con el “Bigotón” no solo la clasificación histórica, sino también experiencias personales fuera de las canchas. “Agradecido por toda la vida, porque fui uno de los privilegiados de poder compartir con el profesor en Japón durante dos años. Son enseñanzas que van a perdurar para mí y para mi familia”.

Consultado sobre qué dejó Azkargorta en él, Baldivieso no dudó: “Muchísimas cosas. Primero, nos enseñó que éramos seres humanos antes que futbolistas, y eso es fundamental”.

