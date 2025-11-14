Cumpliendo su última voluntad, Xabier Azkargorta será enterrado en Santa Cruz

Xabier Azkargorta, exdirector técnico de la selección boliviana y responsable de la histórica clasificación al Mundial de 1994, falleció la mañana de este viernes a los 72 años, dejando profunda conmoción en el fútbol boliviano.

Su hijastro, Xavier Pedraza, informó que se está cumpliendo la última voluntad del entrenador: que sus restos mortales permanezcan en Bolivia, específicamente en Santa Cruz, ciudad a la que Azkargorta le tenía un gran cariño por el afecto recibido del pueblo boliviano y por los logros alcanzados con la selección.

"Estaba muy feliz con el pueblo boliviano y con todo lo que representa la selección en estos últimos días que ha estado en lo alto", indicó Pedraza.

El velatorio comenzará hoy a las 18:00 para familiares, amigos cercanos e íntimos, y a partir de mañana, a las 17:30, se abrirá al público para que todos los que quieran darle el último adiós puedan asistir. Pedraza agradeció a la comunidad boliviana y a quienes desde el extranjero han enviado mensajes de apoyo.

El hijastro también explicó que Azkargorta luchó hasta el final pese a padecer una enfermedad congénita del corazón y complicaciones en los pulmones, asociadas a hábitos de tabaquismo en su juventud.

"Se ha hecho hasta el último esfuerzo, tanto de la familia como de los médicos, para que pudiera salir adelante", señaló.

Finalmente, Pedraza confirmó que Azkargorta será enterrado en el Cementerio de las Misiones de Santa Cruz, cumpliendo así su última voluntad y dejando un legado imborrable en la historia del fútbol boliviano.

