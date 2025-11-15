TEMAS DE HOY:
Deportes

"Un hombre que me amó hasta el último momento": el adiós de la esposa de Azkargorta

Entre lágrimas y recuerdos, Aracely Saucedo recordó los últimos momentos junto al histórico técnico de la selección boliviana y agradeció el apoyo de la población.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/11/2025 21:28

Santa Cruz, Bolivia

La esposa del histórico técnico de la selección boliviana, Xabier Azkargorta, compartió un emotivo mensaje mientras despedía a su esposo, resaltando su calidad humana y el amor que compartieron hasta el final.

El cuerpo del entrenador llegó al Salón Velatorio La Concordia de las Misiones, en el segundo anillo de Canal Cotoca, donde familiares, amigos y seguidores comenzaron a rendir homenaje. El velorio se extenderá por 48 horas, y el domingo se realizará el entierro en el Cementerio Las Misiones.

Aracely Saucedo recordó momentos importantes de su vida junto a Azkargorta y agradeció el apoyo de los bolivianos. “Gracias por quererlo a Javier, gracias por estar aquí, gracias por el esfuerzo que hace la prensa, porque sé que lo querían”, expresó conmovida.

La viuda también destacó la dedicación de los médicos que atendieron al entrenador: “Se hizo todo lo que estuvo al alcance de los médicos. Estoy muy agradecida con el servicio de terapia intensiva, con todos los médicos que estuvieron al lado de él”.

Entre lágrimas, Saucedo manifestó la profunda conexión que compartieron: “Un hombre que me amó muchísimo, hasta el último momento de su vida estuvo ahí, estuvimos juntos”. Asimismo, pidió comprensión por no poder dar más detalles debido al dolor que atraviesa.

