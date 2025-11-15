Vestido con la camiseta de la selección nacional, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, expresó su pesar por la muerte del exdirector técnico de la Selección Boliviana, Xabier Azkargorta, quien falleció este viernes a los 72 años.

Lara se presentó en el velatorio acompañado de unas flores funerarias, en señal de respeto y homenaje al reconocido entrenador.

En sus declaraciones, Lara recordó a Azkargorta como un gran líder y entrenador que cambió la mentalidad de jugadores como Marco Etcheverry y Marco Sandy, llevándolos al Mundial de 1994.

“Fue un hombre que aportó al fútbol y enseñó a los jugadores bolivianos que todo se puede cuando hay actitud y compromiso. Nos mostró que en la cancha todos estamos en igualdad de condiciones y que lo importante es darlo todo en el uno contra uno”, afirmó.

Lara también destacó la influencia de Azkargorta en la vida de los bolivianos y su aporte constante al fútbol nacional.

“Impactó en la vida de los bolivianos. Seguimos muy de cerca la carrera de nuestros jugadores y nos enseñó que con disciplina y esfuerzo se pueden alcanzar grandes objetivos. Siempre será recordado como un hombre íntegro, generoso y apasionado por el deporte”, añadió.

