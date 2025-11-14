Presidente Paz honra a Xabier Azkargorta: “Gracias, Profe, lo diste todo por la patria”

El mensaje destaca el cariño y la gratitud del pueblo boliviano hacia Azkargorta, considerado una figura clave en la historia del fútbol nacional por conducir a la selección boliviana a su histórica clasificación al Mundial de 1994.
14/11/2025 18:08
El presidente Rodrigo Paz, expresó este viernes un emotivo mensaje de despedida y reconocimiento al histórico director técnico Xabier Azkargorta, tras conocerse su fallecimiento. A través de sus redes oficiales, el Mandatario resaltó el impacto y la contribución del “Profe” a la identidad deportiva y al orgullo nacional.
El mensaje destaca el cariño y la gratitud del pueblo boliviano hacia Azkargorta, considerado una figura clave en la historia del fútbol nacional por conducir a la selección boliviana a su histórica clasificación al Mundial de 1994.
El presidente recordó que el entrenador vasco adoptó a Bolivia como su segunda patria y dedicó gran parte de su vida a la formación deportiva, al desarrollo del fútbol y al fortalecimiento del espíritu de unidad del país.
Mire la publicación del presidente Paz:
