Presidente Paz honra a Xabier Azkargorta: “Gracias, Profe, lo diste todo por la patria”

El presidente Rodrigo Paz, expresó este viernes un emotivo mensaje de despedida y reconocimiento al histórico director técnico Xabier Azkargorta, tras conocerse su fallecimiento. A través de sus redes oficiales, el Mandatario resaltó el impacto y la contribución del “Profe” a la identidad deportiva y al orgullo nacional.

“Profe, gracias por todo. Eres un gran boliviano; lo has dado todo por la patria. Un cariño. Dios te bendiga y te tenga, desde el cielo, mirando y protegiendo a nuestra selección y a nuestra querida patria, que tanto compartimos. Gracias, Profe Azkargorta”, escribió el presidente.

El mensaje destaca el cariño y la gratitud del pueblo boliviano hacia Azkargorta, considerado una figura clave en la historia del fútbol nacional por conducir a la selección boliviana a su histórica clasificación al Mundial de 1994.

El presidente recordó que el entrenador vasco adoptó a Bolivia como su segunda patria y dedicó gran parte de su vida a la formación deportiva, al desarrollo del fútbol y al fortalecimiento del espíritu de unidad del país.

Mire la publicación del presidente Paz:

