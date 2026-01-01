TEMAS DE HOY:
Economía

Así cierra el dólar paralelo en Bolivia el primer día del 2026

Según portales que monitorean la cotización en Bolivia, el dólar paralelo comenzó este 1 de enero de 2026 por debajo de los 10 bolivianos en el mercado informal.

Red Uno de Bolivia

01/01/2026 19:54

Foto: ABI

Según las primeras referencias de portales que monitorean la cotización en Bolivia, el dólar paralelo comenzó este 1 de enero de 2026 por debajo de los 10 bolivianos en el mercado informal.

Para este jueves, el portal dolarboliviahoy.com daba cuenta de que la divisa norteamericana se cotiza a un precio a la venta de Bs 9.65 y un precio de compra de Bs 9,67.

El último día del año 2025, según el portal, el dólar cotizó en Bs 9,61 para la venta y Bs 9,64 para la compra.

Esto indica que la divisa estadounidense se mantiene en niveles similares al cierre de diciembre, reflejando estabilidad relativa en el tipo de cambio paralelo tras periodos de volatilidad.

