Estos son los momentos económicos que marcaron el 2025

El 2025 cierra como uno de los años más complejos en materia económica para Bolivia y, lejos de ser optimista, el analista económico Fernando Romero advierte que el 2026 podría ser “igual o incluso peor”, ya que, a su criterio, el país apenas está viendo “la punta del iceberg” de la crisis.

Romero identificó una serie de hechos que marcaron la agenda económica del año que concluye, entre medidas estructurales, tensiones cambiarias, crisis de carburantes y un cambio de rumbo político tras las elecciones nacionales.

1. Decreto Supremo 5503 y eliminación de la subvención a los carburantes

Para el analista, la promulgación del Decreto Supremo 5503, el 17 de diciembre, es el hecho económico más importante del 2025 y se lleva la “medalla de oro” de la gestión. En especial, destacó la eliminación de la subvención a los carburantes, una medida que, pese a las protestas sociales, permitió reducir el gasto público.

No obstante, aclaró que si bien esta decisión genera un reajuste fiscal y un ahorro estatal, no será suficiente para resolver la crisis económica de fondo, sino que forma parte de una solución macro más amplia.

2. Elecciones nacionales y cambio de modelo económico

Otro hecho clave, aunque no estrictamente económico, fue el proceso electoral y el cambio de gobierno, tras casi dos décadas de un modelo socialista, hacia una administración con una línea más promercado y abierta a la inversión extranjera y al trabajo con el sector privado.

Este giro, según Romero, incidió positivamente en varios indicadores: el riesgo país bajó por debajo de los 700 puntos tras más de dos años, el dólar se estabilizó cerca de los Bs 9, los bonos soberanos mejoraron su cotización y se redujo la incertidumbre para agentes económicos locales y extranjeros.

Además, resaltó el respaldo de organismos internacionales y países, aunque precisó que la CAF fue la única entidad que concretó apoyo financiero efectivo hasta el momento.

3. Intervención de YPFB en el mercado cambiario

Romero también mencionó como un hecho relevante la participación de YPFB en el mercado del dólar paralelo, mediante la compra de activos virtuales para pagar a proveedores y garantizar el abastecimiento de carburantes.

Esta intervención, sin embargo, “pateó el tablero” del mercado cambiario y llevó a que, en mayo, el dólar físico y digital supere los Bs 20, el nivel más alto registrado en 2025. Posteriormente, con la salida de YPFB del mercado, el cambio de gobierno y el apoyo internacional, la divisa comenzó a descender, con un breve sobresalto tras la promulgación del DS 5503.

4. Crisis del dólar, inflación récord y escasez de carburantes

El analista remarcó que el 2025 estuvo marcado por la crisis del dólar y una inflación que rompió récords históricos luego de cuatro décadas, especialmente durante el primer semestre del año.

A esto se sumó la escasez de carburantes, con extensas filas en estaciones de servicio y transportistas que tardaban entre dos y tres días en cargar diésel, evidenciando, según Romero, una estructura logística débil, una profunda crisis en la producción hidrocarburífera y limitaciones financieras del anterior gobierno para importar combustibles.

5. Incremento salarial sin consenso y caída de reservas

Entre otros factores, Romero cuestionó la aplicación del incremento al salario mínimo (Bs 3.300) mediante decreto y sin consenso con el sector privado, una práctica que, según recordó, fue duramente criticada cuando la aplicó el gobierno anterior.

Finalmente, mencionó la continua crisis de las Reservas Internacionales Netas (RIN), tras la publicación de cifras “temerarias” por parte del Banco Central, en un contexto donde el nuevo gobierno ha responsabilizado a la anterior administración por un mal manejo económico, empresas deficitarias y el riesgo de una hiperinflación, argumentos que, afirma, sustentaron la aplicación de medidas como el DS 5503.

