Médico asesinado enfrentamientos en Cotapachi asesinaron a su compañera

Nacionales

Accidente entre un minibús y un vehículo deja varios heridos en Cochabamba

La peor parte la llevó el minibús, que terminó con daños materiales en la parte frontal, mientras que varios pasajeros que iban a bordo resultaron heridos.

Red Uno de Bolivia

01/01/2026 15:52

Foto: Red Uno

En la ciudad de Cochabamba, un accidente de tránsito registrado la madrugada de este jueves dejó varias personas heridas. El hecho involucró a un minibús de transporte público y a un vehículo particular.

La peor parte la llevó el minibús, que terminó con daños materiales en la parte frontal, mientras que varios pasajeros que iban a bordo resultaron heridos, por lo que fueron auxiliados y trasladados por ambulancias hasta distintos centros de salud.

El accidente se produjo pasadas las 6:00, a la altura del kilómetro 3 de la avenida Petrolera.

La Policía inició la investigación del hecho, ya que se presume que uno de los conductores habría estado bajo influencia de bebidas alcohólicas.

 

