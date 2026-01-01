TEMAS DE HOY:
Vehículo se estrella contra una tienda y el conductor huye del lugar

El accidente dejó daños materiales de consideración. Afortunadamente las tiendas que hay en el lugar estaban cerradas. 

Red Uno de Bolivia

01/01/2026 15:47

Foto: Red Uno

Un aparatoso hecho de tránsito se registró en Santa Cruz, dejando daños materiales de consideración en un motorizado que terminó estrellándose contra el muro de una tienda de expendio de bebidas alcohólicas.

El accidente ocurrió en la rotonda del tercer anillo, esquina avenida Ovidio Barbery, en la ciudad de Santa Cruz. De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de vigilancia, el vehículo circulaba desde la zona del canal Isuto y, por causas que se investigan, perdió el control e impactó frontalmente contra el muro de los locales comerciales del sector.

Testigos que presenciaron el hecho señalaron que, tras el choque, el conductor abandonó el lugar a bordo de un radiomóvil, dejando el vehículo siniestrado en la zona.

 

