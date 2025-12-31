El folclore boliviano volvió a demostrar que está más vivo que nunca. Durante el 2025, diversas agrupaciones y solistas lograron posicionar sus canciones como las más sonadas del año, conquistando radios, escenarios y fiestas populares en todo el país.

La selección no fue sencilla. Así lo explicó Amilkar, productor de un programa folklórico cochabambino, quien destacó el trabajo conjunto con comunicadores del interior del país para definir el ranking.

“Son canciones muy lindas las que se han destacado este 2025. Definirlas fue una tarea difícil, pero gracias al aporte de colegas que difunden el folclore en diferentes regiones, logramos establecer esta lista, al menos de lo que más sonó en Cochabamba”, señaló.

A continuación, repasamos el Top 10 del folclore boliviano 2025:

Puesto 8

La Industria – El Ritmo del Huayño 3030

Puesto 7

Un clásico que volvió con fuerza.

Saya de Amor, una canción grabada originalmente en 1984, fue reversionada este 2025 por el grupo, con autoría de Dexter Pérez.

Puesto 6

Las Qolqe T’ikas presentan un emotivo homenaje a Savia Andina con el tema Dina.

Puesto 5

Andesur sorprendió en la recta final del año con su Mix de Caporales Volumen 6.

Puesto 4

Yuri Mijaíl destaca con su producción Su Majestad La Cueca, del cual se desprende el tema ¿Has visto morir el sol?

El podio del 2025

Puesto 3

Desde el exterior, pero conquistando Bolivia: Así D’ Ron con Te vas y no volverás, en ritmo de caporal, hizo bailar a toda Latinoamérica.

Puesto 2

Desde la capital del folclore boliviano, Pasión Andina se quedó con el segundo lugar gracias a la morenada Te amaré.

Puesto 1

El primer lugar es para Los Llajuas, agrupación orureña que rindió homenaje a Tupiza con el tema Corazoncito, la canción folclórica más sonada del 2025.

Sin duda, estas canciones seguirán sonando en bandas y celebraciones durante las fiestas de Año Nuevo. Además, el panorama para el 2026 es prometedor.

“Ya hemos estado investigando nuevas producciones y todo apunta a que el 2026 vendrá cargado de grandes sorpresas para la música folclórica boliviana”, adelantó el productor.

