Etcheverry homenajea a Azkargorta: “Fue un segundo padre para mí”

La partida de Xabier Azkargorta dejó un enorme vacío en el fútbol boliviano, y Marco Antonio Etcheverry fue una de las voces que más sintió su adiós. El histórico ‘Diablo’ recordó al entrenador vasco como “un segundo padre”, alguien con quien discutía por cuestiones futbolísticas, pero a quien siempre respetó profundamente.

Etcheverry destacó que Azkargorta nunca tuvo problemas de disciplina en la selección. Su autoridad se imponía sin necesidad de gritos ni sanciones:

“Daba una orden y se respetaba. Le creíamos tanto que no hacía falta que explicara demasiado”, afirmó. Para el excapitán, la claridad del mensaje del DT y su apuesta por el jugador nacional fueron claves en el crecimiento del grupo.

El exfutbolista también rememoró el proceso rumbo al Mundial del 94, al que calificó como “hermoso y espectacular”. Según Etcheverry, Azkargorta logró que la selección reconociera sus propias falencias y trabajara desde cero para competir en serio, dejando atrás actitudes de conformismo.

El ‘Diablo’ valoró además el rol del entrenador en su formación personal dentro de la cancha. Señaló que el profe fue quien lo ordenó futbolísticamente y lo ayudó a controlar sus impulsos:

“Me dijo que yo merecía estar en el Mundial. Eso me marcó para siempre”.

Para Etcheverry, el legado de Azkargorta va más allá de la clasificación: fue el hombre que cambió la mentalidad del futbolista boliviano y convirtió un sueño en realidad. Su despedida, afirmó, deja un recuerdo imborrable en todos quienes compartieron aquel histórico ciclo.

