Vicepresidente Lara plantea liberar exportaciones y utilizar biotecnología tras reunión con la Cadex

El vicepresidente Edmand Lara se reunió este viernes con la Cámara de Exportadores (Cadex), donde habló sobre la necesidad de liberar las exportaciones y aplicar biotecnología como parte de una estrategia para aumentar la producción y mejorar la competitividad del país.

Lara afirmó que incrementar la producción permitirá mayor oferta en el mercado interno y contribuirá a que bajen los precios de la canasta familiar. “Si producimos más, vamos a tener más productos en el mercado. Eso también va a facilitar a que los productos de la canasta familiar bajen”, señaló.

Durante su intervención, destacó el papel fundamental del sector productivo en la cadena alimentaria y en la industria. “Si no producen, ¿de qué come la ciudad? ¿De dónde llegan los productos al mercado? Si no se produce, ¿de dónde llega la materia prima para la industria?”, cuestionó.

El vicepresidente insistió en que el país no debe limitarse al mercado interno y sostuvo que es necesario impulsar la libre exportación para generar más divisas. También reiteró que el Gobierno busca garantizar por ley el uso de la biotecnología, asegurando que esta es clave para competir en mercados externos.

“Nosotros estamos luchando por la biotecnología. Fue una propuesta electoral y la vamos a hacer realidad a través de la ley”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Cadex enumeró diversos problemas que, según dijo, afectan al sector productivo y exportador: restricciones de exportación, provisiones, cupos, bandas de precios, problemas logísticos, portuarios, aeroportuarios y aéreos, además de dificultades tributarias y con aduanas.

Señaló que se han presentado proyectos de ley y propuestas legislativas para que estas demandas sean tratadas en la Asamblea Legislativa.

