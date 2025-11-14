El vicepresidente Lara anuncia la abrogación de leyes incendiarias en Bolivia

El vicepresidente Edmand Lara denunció que el Gobierno saliente del Movimiento Al Socialismo fomentó la destrucción de la naturaleza y la protección de grupos que avasallan, trafican tierras y que destruyen la naturaleza con la promoción de leyes incendiarias.

Lara anunció que en poco tiempo van a tomar las acciones necesarias y tratar en el Legislativo la abrogación de todas las leyes incendiarias que han permitido la deforestación ambiental.

“Esas leyes incendiarias deben abrogarse lo más antes posible, hoy debemos darnos cuenta que si no cuidamos el medio ambiente el mundo está en peligro”, declaró Lara.

Noticia en desarrollo…

