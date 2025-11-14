TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Restos humanos Recién nacido abandonado

21ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

El vicepresidente Lara anuncia la abrogación de leyes incendiarias en Bolivia

El vicepresidente dijo que esta gestión va a terminar con la demagogia ambiental propuesta por el MAS y su falso discurso del cuidado del medioambiente que data desde hace 20 años

Miguel Ángel Roca Villamontes

14/11/2025 11:25

Foto: RTP

Escuchar esta nota

El vicepresidente Edmand Lara denunció que el Gobierno saliente del Movimiento Al Socialismo fomentó la destrucción de la naturaleza y la protección de grupos que avasallan, trafican tierras y que destruyen la naturaleza con la promoción de leyes incendiarias.

Lara anunció que en poco tiempo van a tomar las acciones necesarias y tratar en el Legislativo la abrogación de todas las leyes incendiarias que han permitido la deforestación ambiental.

“Esas leyes incendiarias deben abrogarse lo más antes posible, hoy debemos darnos cuenta que si no cuidamos el medio ambiente el mundo está en peligro”, declaró Lara.

 

Noticia en desarrollo…

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD