Rodrigo Paz compromete recursos para reformar la Justicia y anuncia la digitalización de los expedientes

El presidente Rodrigo Paz inauguró este viernes el Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial en la ciudad de Sucre. En su discurso, el mandatario anunció la creación del Sistema Nacional de Expedientes Digitales, una plataforma que permitirá digitalizar todos los procesos judiciales, eliminando el uso de archivos físicos y garantizando transparencia, trazabilidad y seguridad documental.

“Vamos a digitalizar todos los procesos judiciales y vamos a crear un sistema nacional de expedientes. No habrá archivos que desaparecen. Les vamos a dar recursos económicos para apoyar a nuestra justicia. Siéntanse respaldados para las mejores soluciones”, afirmó.

Modernización con inversión y capacitación

Paz aseguró que esta transformación será acompañada por inversión directa, capacitación y soporte técnico para todas las instancias judiciales, con el objetivo de combatir la retardación de justicia y evitar manipulaciones.

Destacó que el fortalecimiento del sistema judicial es esencial para el futuro del país:

“Un Poder Judicial respetado no es un detalle de cualquier Estado; es la roca sobre la que descansa la democracia”.

También enfatizó que esta reforma responde a un mandato colectivo, surgido de la voluntad popular.

“Esto es una cloaca”: crítica al sistema actual

En un momento de su discurso, Paz cuestionó duramente el estado del sistema judicial y del país:

“Nos dejaron una cloaca donde solo veo problemas. ¿Acaso no éramos el corazón energético? ¿Acaso no éramos la Suiza del futuro?”

Añadió que la transformación no recaerá sobre los ciudadanos:

“La carga no debe ser para el pueblo. Nuestro compromiso es asumir decisiones difíciles”.

Acuerdo del Bicentenario

El presidente también anunció que desde este espacio se impulsará el Acuerdo del Bicentenario, un pacto nacional que convocará a fuerzas políticas, poderes del Estado, Iglesia, universidades, gremios y organizaciones sociales para acompañar las reformas estructurales.

“Con ustedes y con su valentía comienza la nueva justicia para Bolivia”, concluyó, apelando a una visión de futuro y unidad nacional.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play