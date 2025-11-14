Estas fueron las frases más destacadas de Rodrigo Paz en el Diálogo para la Reforma Judicial en Sucre

Estas fueron las frases más destacadas del presidente Rodrigo Paz en la Cumbre Judicial:

“La justicia fue un apéndice del (Poder) Ejecutivo para hacer daño a las familias bolivianas, y eso, ¡nunca más!”

“Como gobierno daremos todo el respaldo con todas las instancias internacionales, con recursos económicos de apoyo del exterior, para que la Justicia tenga absoluta confianza. Haremos el mayor esfuerzo para que ustedes se sientan respaldados”.

“Seamos como Azkargorta, cuando nos llevó al Mundial nos sentimos orgullosos, porque fuimos victoriosos. Nada supera la victoria”.

“Si el Gobernador de Santa Cruz está acá, es porque algo está cambiando en Bolivia”

“El pueblo boliviano nos dice a todos los electos que hay algo central para la convivencia de los bolivianos: la reforma de la justicia”

“Hoy falleció el profesor Azkargorta, cuando nos llevó al mundial, se recuerda el sentido de victoria… nadie podrá superar la victoria de cuando se tenga una justicia digna; construyamos esa victoria”

“Huele a cloaca por donde uno camina, pero hay hombres y mujeres que quieren transformar la Patria sin que nadie los persiga”

“Empezó a llegar gasolina y diésel y anoche, una mujer, presidenta de ANH, con principios y valores, interceptó una cisterna desviada, porque el diésel era para el pueblo”.

“La Fiscalía hizo un trabajo adecuado y hoy están aprehendidos los que les querían robar el pan a los bolivianos. El esfuerzo lo pagamos entre todos, pero nos roban unos cuantos”.

“Vamos a digitalizar todos los procesos judiciales y a crear un sistema nacional. No más expedientes que desaparecen”.

“Un Poder Judicial respetado no es un detalle menor de cualquier Estado: es la roca sobre la que descansa la democracia”.

“Es la base que protege los derechos humanos y las libertades civiles”.

“Este cambio que estamos impulsando responde a una necesidad de la patria y a la voluntad popular”.

“Por un momento imaginen a Bolívar y Sucre, que entregaron su sangre por la libertad; ese es el mandato que hoy tiene la justicia: defender lo que ellos defendieron en la fundación de la República”.

“Construyamos esa victoria. Piensen en sus familias, piensen en sus hijos”.

“Heredamos una cloaca donde solo veo problemas. ¿Acaso no se decía que éramos el corazón energético? ¿Acaso no éramos la ‘Suiza del futuro’? Hoy estamos en una cloaca, y depende de nosotros acabar con este Estado tranca que nos dejaron veinte años”.

“Este es el momento de la transformación. Aunque el daño es profundo, no es irreparable. Destaco los primeros pasos del Tribunal Supremo de Justicia”.

“La carga no debe recaer en el pueblo. Nuestro compromiso es asumir decisiones difíciles, pero necesarias para darle futuro a la patria”.

“Vamos a digitalizar todos los procesos judiciales y crear un Sistema Nacional de Expedientes. No habrá archivos que desaparecen. Brindaremos los recursos económicos para fortalecer la justicia: siéntanse respaldados para encontrar las mejores soluciones”.

“A través de ustedes convocaremos al Acuerdo del Bicentenario, que reunirá a las fuerzas políticas, a los poderes del Estado, la Iglesia, universidades, gremios y organizaciones sociales. La transformación de Bolivia exige reformar el Estado tranca, no a la patria”.

“Con ustedes y con su valentía comienza la nueva justicia para Bolivia, porque deberán ser valientes para transformar tantos años de persecución”.

“Hoy, junto a ustedes, si Dios, la familia y la patria nos dan fortaleza, dejaremos un mejor país para nuestros hijos.”

Mira la programación en Red Uno Play