TEMAS DE HOY:
Accidente en Potosí Urubó Hombre muerto

27ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacional

¿Se trabaja este viernes 26 de diciembre? Esto establece el comunicado oficial

El Ministerio de Trabajo confirmó que el 26 de diciembre será feriado nacional con suspensión de actividades públicas y privadas.

Red Uno de Bolivia

25/12/2025 13:23

Foto: APG

Escuchar esta nota

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social confirmó que este viernes 26 de diciembre de 2025 será feriado nacional en todo el país, al igual que el jueves 25, en el marco de las celebraciones por Navidad.

La disposición fue oficializada mediante el Comunicado DGTHSO-044/2025, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 5506, y aplica para entidades públicas y privadas, con suspensión total de actividades.

De manera adicional, el Ministerio recordó que los días miércoles 24 y 31 de diciembre se trabajará en jornada continua hasta las 13:00, únicamente en la Administración Pública. Las empresas privadas podrán ajustar sus horarios de forma interna.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, calificó como una “medida inteligente” la decisión del Gobierno de declarar feriado nacional el viernes 26 de diciembre, permitiendo un descanso continuo desde el jueves 25 por Navidad.

Zamora explicó que esta decisión tiene un doble beneficio: impulsar el turismo interno y generar ahorros fiscales que podrían destinarse a infraestructura urgente, como la rehabilitación de caminos afectados por desastres naturales.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD