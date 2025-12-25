¿Se trabaja este viernes 26 de diciembre? Esto establece el comunicado oficial

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social confirmó que este viernes 26 de diciembre de 2025 será feriado nacional en todo el país, al igual que el jueves 25, en el marco de las celebraciones por Navidad.

La disposición fue oficializada mediante el Comunicado DGTHSO-044/2025, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 5506, y aplica para entidades públicas y privadas, con suspensión total de actividades.

De manera adicional, el Ministerio recordó que los días miércoles 24 y 31 de diciembre se trabajará en jornada continua hasta las 13:00, únicamente en la Administración Pública. Las empresas privadas podrán ajustar sus horarios de forma interna.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, calificó como una “medida inteligente” la decisión del Gobierno de declarar feriado nacional el viernes 26 de diciembre, permitiendo un descanso continuo desde el jueves 25 por Navidad.

Zamora explicó que esta decisión tiene un doble beneficio: impulsar el turismo interno y generar ahorros fiscales que podrían destinarse a infraestructura urgente, como la rehabilitación de caminos afectados por desastres naturales.

Mira la programación en Red Uno Play