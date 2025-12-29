Analista ve saludable para la democracia "la avalancha" de candidatos en Santa Cruz

El analista político Jerjes Justiniano Talavera considera que la elevada cantidad de candidatos inscritos para las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026 constituye un hecho positivo y saludable para la democracia, pese a las críticas que genera la multiplicidad de postulaciones.

“Parecería que es una ‘chacota’, da la sensación de que cualquiera puede presentarse y pedir el voto, pero yo creo que eso es bueno para la democracia”, sostuvo el analista.

En el caso específico de los aspirantes a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Justiniano advirtió que el ciudadano enfrentará una difícil decisión, debido a la diversidad de perfiles y a la complejidad de la ciudad.

“Necesitamos un denunciador, un buen policía, un buen administrador o un planificador; un hombre que mire la ciudad más allá de lo que es la ciudad”, afirmó.

Respecto a la Gobernación de Santa Cruz, donde 12 candidatos buscan administrar el ente departamental, el analista destacó la pluralidad de hombres y mujeres que aspiran al cargo y que plantean trabajar por las provincias cruceñas.

“Es bueno que haya candidatos de todos los gustos; ojalá que lleguen los mejores y que el ciudadano piense bien antes de emitir su voto”, concluyó.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz informó que en este proceso se registró la inscripción de 5.607 candidatos para las elecciones subnacionales. De ese total, 12 organizaciones políticas oficializaron candidaturas para la Gobernación, mientras que 15 aspirantes se postulan a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

Mira la programación en Red Uno Play