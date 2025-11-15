¿Qué pasará con la inspección vehicular? Esto dijo el vicepresidente Lara

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, aseguró este viernes que buscará los mecanismos legales para que la Policía Boliviana deje de realizar la inspección técnica vehicular.

“Una propuesta de nosotros fue eliminar la corrupción de la inspección técnica vehicular. Pero no es fácil. Esto también parte por una ley”, señaló Lara, aclarando que todavía existe el Decreto Supremo 4780 que permite que la Policía realice este procedimiento.

El vicepresidente indicó que hablará con el primer mandatario Rodrigo Paz para que dicho decreto quede sin efecto y subrayó que su intención es que la inspección técnica deje de estar en manos policiales, aunque no desea afectar los recursos que actualmente recibe la institución, destinados al salario de los jubilados.

Edmand Lara, vicepresidente del Estado

“Lo que quiero quitarle es la corrupción de la Policía Boliviana. Lo puede hacer otra entidad, lo puede hacer un sector privado. Vamos a generar más fuentes de empleo. Pero que la policía ya no se haga cargo de este servicio porque no son mecánicos, y lo único que hacen es aprovecharse de la inspección técnica para extorsionar al ciudadano”, afirmó.

Lara también señaló la necesidad de una reestructuración de la Policía Boliviana y cuestionó a quienes se oponen al cambio.

“Quien se oponga es porque está cómodo con el sistema. Yo no estoy cómodo y voy a luchar para que la institución policial sea digna y se recupere la autoridad y el respeto, pues se ha convertido en un ente recaudador que solamente se dedica a robar utilizando la ley y el uniforme”.

Mira la programación en Red Uno Play