Gobierno y sector productivo de Santa Cruz reactivan diálogo para fortalecer exportaciones y abastecimiento interno

El vicepresidente Edmand Lara y el ministro interino de Desarrollo Productivo y Economía Rural, Óscar Mario Justiniano, sostienen este viernes una reunión con representantes del sector productivo del departamento de Santa Cruz, en un encuentro destinado a retomar la agenda económica y avanzar en acuerdos que fortalezcan la producción y la generación de divisas para el país.

Durante la reunión, los representantes de distintos rubros agroproductivos expusieron sus principales demandas y plantearon la necesidad de coordinar acciones con el Gobierno para consolidar condiciones que permitan impulsar el comercio, garantizar el flujo de dólares y normalizar el abastecimiento de combustibles.

El encuentro se desarrolla luego de que los productores solicitaran una mesa de diálogo para retomar las negociaciones sobre la liberación de exportaciones, una medida que consideran clave para dinamizar el sector y contribuir a la estabilidad económica nacional.

Las autoridades del Ejecutivo destacaron la importancia de la articulación con el sector productivo y reiteraron la disposición del Gobierno para encarar soluciones de manera conjunta, priorizando la seguridad alimentaria y el crecimiento económico del país.

