Gobierno convoca a la Confederación de Choferes a un diálogo para abordar conflicto por el DS 5503

La reunión se plantea en un contexto de tensión, luego de que la Confederación de Choferes anunciara un paro nacional e indefinido a partir del lunes

Red Uno de Bolivia

21/12/2025 9:04

Foto: Bolivia TV

El Gobierno nacional convocó a la Confederación de Choferes de Bolivia a una mesa de diálogo para este domingo a las 16:00, en la Casa Grande del Pueblo, con el objetivo de analizar la coyuntura del transporte y buscar salidas al conflicto anunciado por el sector.

La invitación fue extendida a los dirigentes de las federaciones departamentales y está dirigida al secretario ejecutivo de la Confederación, Lucio Gómez, de acuerdo con una convocatoria firmada por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

La reunión se plantea en un contexto de tensión, luego de que la Confederación de Choferes anunciara un paro nacional e indefinido a partir del lunes, en rechazo al Decreto Supremo 5503, norma que dispone el fin de la subvención a los combustibles.

Desde el Ejecutivo se señaló que el encuentro busca coordinar acciones urgentes y evitar medidas de presión que afecten a la población, mientras se discuten los alcances del decreto y sus efectos en el sector del transporte.

