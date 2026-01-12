Analista señala que se debería reformar el Estado

El analista constitucional José Luis Santistevan declara que se debe reordenar el gobierno y hacer un pacto para llevar adelante las medidas que se aplicarán por el poder ejecutivo. Esto ante el acuerdo firmado entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana COB, en torno al decreto 5503.

“Para que no suceda lo sucedido y terminen anunciando un nuevo decreto (…) es tiempo de que un presidente como Rodrigo Paz, que tiene un alto nivel de apoyo —me incluyo yo—, haga el proceso de cambio para desmontar la estructura corrupta”.

Santistevan propone que se debe tener un pacto político junto a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para poder reformar el Estado Aclaró que se debe desmontar toda la estructura corrupta y prebendal que gobernó en los últimos veinte años.

Mira la programación en Red Uno Play