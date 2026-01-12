COB determina cuarto intermedio a sus protestas en ampliado de emergencia

La Central Obrera Boliviana (COB) lleva adelante su ampliado de emergencia, donde se determinó dar un cuarto intermedio a las medidas de protesta y vigilia ante la promulgación del nuevo Decreto Supremo 5516.

Justino Apaza, presidente de las Juntas de Vecinos de La Paz, adelantó que se recibió un informe sobre el diálogo al pedido de la abrogación del decreto 5503, y determinaron un cuarto intermedio a sus protestas hasta que se publique el nuevo decreto supremo.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en conferencia de prensa anunció que se aprobó un nuevo decreto 5516 donde se mantienen las medidas económicas en torno a la eliminación del subsidio, incremento al salario mínimo, el incremento a los bonos y la creación del bono PEPE, y que será publicado en la gaceta oficial en las siguientes horas.

Ampliado de la COB se realiza en la sede de trabajadores mineros de Bolivia en el centro paceño y se aguarda el pronunciamiento del Comité Ejecutivo Nacional.

