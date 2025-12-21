Gobierno reporta ahorro de $us 30 millones y avances en abastecimiento tras tres días del DS 5503

En los primeros tres días de aplicación del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles, Bolivia logró un ahorro aproximado de 30 millones de dólares, informó el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, a través de un video publicado en sus redes sociales.

El Ministro destacó que el stock de gasolina pasó de un día de abastecimiento al asumir el nuevo Gobierno a seis días actualmente, lo que otorga mayor estabilidad en el suministro y seguridad a los consumidores.

Medinaceli también mencionó la eliminación de las tarjetas de consumo de diésel para el sector agropecuario, un mecanismo que, según explicó, se convirtió en fuente de corrupción en gestiones anteriores. Actualmente se trabaja con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para suprimirlo de manera definitiva.

El Ministro agradeció la colaboración de la población y resaltó el trabajo del equipo encargado de implementar el decreto, subrayando que los primeros resultados muestran avances en ahorro, abastecimiento y transparencia.

En paralelo, el Gobierno reporta progresos en el diálogo con los distintos sectores. Ayer se alcanzó un acuerdo con la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol), que descartó movilizaciones. Las mesas de diálogo continuarán el próximo martes, con la participación del ministro de Hidrocarburos, YPFB y otras instancias gubernamentales, para analizar la estructura de costo del diésel y explorar alternativas de producción en el país.

Asimismo, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, convocó para este domingo a las 16:00 a representantes de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia y las federaciones departamentales, con el objetivo de discutir los alcances del Decreto Supremo 5503.

Mira la programación en Red Uno Play