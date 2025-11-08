FOTOS: Con uniforme policial, Edmand Lara fue posesionado como vicepresidente en la Asamblea Legislativa

Edmand Lara juró este sábado 8 de noviembre como Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en un acto que quedará marcado por su decisión de vestir el uniforme de gala de la Policía Boliviana .

En una jornada de gran solemnidad y con la presencia de varios mandatarios y delegaciones internacionales, Lara hizo historia al asumir el segundo cargo más importante del país ataviado con su traje de la institución de la que proviene.

El acto protocolar en la ALP, que se realizó en medio de una ligera llovizna en la ciudad de La Paz, se desarrolló con total normalidad, destacando el juramento de Edmand Lara y la posterior posesión del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira. Con su uniforme impecable, el nuevo Vicepresidente recibió la Medalla Vicepresidencial y, de inmediato, se integró a la testera de la Directiva para dirigir la sesión legislativa de investidura presidencial.

Vea las fotos:

Fotos: APG.

