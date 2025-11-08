TEMAS DE HOY:
Edmand Lara es posesionado como vicepresidente del Estado

Edmand Lara ingresó a la Asamblea Legislativa Plurinacional vestido con su uniforme de Policía, como lo había anunciado 

Red Uno de Bolivia

08/11/2025 10:49

Vestido con el uniforme de Policía, como lo había anunciado, ingresó el vicepresidente electo Edmand Lara, a la Asamblea Legislativa, que también es el presidente nato. Tomó asiento en su lugar correspondiente y dio inicio al acto de posesión de las nuevas autoridades presidenciales de Bolivia.  

A las 10:42, Lara prestó su juramento ante la ALP y fue posesionado como vicepresidente constitucional del Estado y presidente nato de la ALP. Acto seguido tomó su lugar en la testera d para dirigir la solemne sesión.

Tras saludar a los presidentes de la Cámara de Senadores, de Diputados, a los legisladores, autoridades nacionales y a las diferentes delegaciones internacionales y los mandatarios invitados, pidió a la comisión protocolar ir por el presidente electo Rodrigo Paz para continuar el acto de transmisión de mando y declaró la sesión en cuarto intermedio.

A las 15:15 la comisión protocolar ingresó junto al presidente electo al hemiciclo de la ALP, previo a ello recibió los honores de la escolta policía del edificio parlamentario.

Noticia en desarrollo

