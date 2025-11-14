“La justicia en el celular”: Fiscalía respalda reforma judicial con enfoque tecnológico

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, confirmó la plena participación del Ministerio Público en el Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial que se lleva a cabo en Sucre, destacando el compromiso de la institución con la modernización y mejora del sistema de justicia en Bolivia.

Mariaca, quien asistió junto a los fiscales departamentales, resaltó que la Fiscalía está presente no solo con sus máximas autoridades, sino también con cuatro comisionados integrados en las mesas de trabajo.

Enfoque en la digitalización y transparencia

El Fiscal General enfatizó que uno de los principales aportes del Ministerio Público al diálogo es el avance en la digitalización de la justicia, un compromiso que asumió durante su postulación en 2024. Mariaca destacó los logros en el sistema tecnológico de la Fiscalía, incluyendo la actualización del ecosistema Roma, reconocido por el presidente del Estado y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

"Estamos cumpliendo, tenemos un ecosistema ROMA actualizado... La justicia en el celular de las personas para hacer seguimiento, tanto lo que hace el abogado como lo que hacen las autoridades," afirmó Mariaca.

El objetivo de estas medidas tecnológicas es la "política cero papel" y asegurar la transparencia, permitiendo a los ciudadanos hacer seguimiento a sus procesos (penales, civiles, sociales) y ver la contestación del juez o el fiscal en 24 horas.

Amplia convocatoria y escucha de críticas

Mariaca valoró la pluralidad de participantes en el evento, que incluye abogados, constitucionalistas, municipalistas, rectores de universidades y, de manera importante, representantes de la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC) y organizaciones sociales. El Fiscal General subrayó la importancia de escuchar las quejas y las "críticas constructivas" que surgen en las diferentes mesas de trabajo, con el fin único de "mejorar la justicia en nuestro país".

Con la presencia de su comisión conformada específicamente para el evento, el Ministerio Público reafirma su rol de coadyuvante en la búsqueda de soluciones para el sistema judicial boliviano.

