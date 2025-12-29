¿Por qué el Gobierno amplió el feriado de Año Nuevo? Esto explicó el Ministro de Trabajo

Tras la oficialización del feriado nacional para este 2 de enero, el ministro de Trabajo, Edgar Morales, detalló en conferencia de prensa los pilares económicos que sustentan esta decisión excepcional. La medida, ya publicada en la Gaceta Oficial, busca consolidar al turismo como una fuente de ingresos estratégica para el país.

El factor económico y el éxito de Navidad

La principal motivación para decretar esta ampliación del descanso de Año Nuevo es el impacto financiero positivo observado en las festividades recientes. El ministro destacó que el feriado largo de Navidad permitió un flujo de capital importante, lo que motivó a replicar la estrategia.

"Hemos tenido éxito este fin de semana de Navidad y se ha movido mucho dinero. Ahora estimamos que se va a mover unos 146 millones de bolivianos en este feriado último que se está decretando".

Morales enfatizó que el sector turístico es vital para la captación de recursos, señalando que "el turismo es fuente de ingreso muy importante para nuestro país" y que se ha registrado un aumento económico previo de más de 1.8 millones de bolivianos, cifra que esperan superar con esta nueva disposición.

Aclaración sobre el 22 de enero: Sin traslados

Uno de los puntos clave de la conferencia fue la aclaración técnica sobre el calendario de feriados. El ministro explicó que, aunque inicialmente se analizó la posibilidad de trasladar el feriado del Día del Estado Plurinacional (22 de enero) al día 2, la idea fue descartada para evitar interpretaciones erróneas o conflictos con diversos sectores.

"El 22 de enero es un feriado que está dicho ya, es como el 6 de agosto, no vamos a moverlo. Entonces solamente el 2 de enero estamos haciendo una ampliación de feriado".

La autoridad fue contundente al afirmar que el 22 de enero "continúa como feriado" de acuerdo a las normas vigentes y que no se realizará ninguna modificación a dicha fecha.

El feriado del 2 de enero tiene carácter de feriado nacional, lo que implica la suspensión de actividades tanto en el sector público como en el privado. El ministro reiteró su disposición al diálogo con diferentes sectores sociales y sindicatos movilizados, subrayando que la invitación a reunirse permanece abierta.

