TEMAS DE HOY:
hombre desaparecido Mujer hallada en freezer Violencia Familiar

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¿Por qué el Gobierno amplió el feriado de Año Nuevo? Esto explicó el Ministro de Trabajo

El Gobierno estima un movimiento de 146 millones de bolivianos y confirma que la medida no afectará el feriado del 22 de enero.

Milen Saavedra

29/12/2025 19:32

El ministro de Trabajo, Édgar Morales, en conferencia de prensa. Foto: APG.
Bolivia

Escuchar esta nota

Tras la oficialización del feriado nacional para este 2 de enero, el ministro de Trabajo, Edgar Morales, detalló en conferencia de prensa los pilares económicos que sustentan esta decisión excepcional. La medida, ya publicada en la Gaceta Oficial, busca consolidar al turismo como una fuente de ingresos estratégica para el país.

El factor económico y el éxito de Navidad

La principal motivación para decretar esta ampliación del descanso de Año Nuevo es el impacto financiero positivo observado en las festividades recientes. El ministro destacó que el feriado largo de Navidad permitió un flujo de capital importante, lo que motivó a replicar la estrategia.

"Hemos tenido éxito este fin de semana de Navidad y se ha movido mucho dinero. Ahora estimamos que se va a mover unos 146 millones de bolivianos en este feriado último que se está decretando".

Morales enfatizó que el sector turístico es vital para la captación de recursos, señalando que "el turismo es fuente de ingreso muy importante para nuestro país" y que se ha registrado un aumento económico previo de más de 1.8 millones de bolivianos, cifra que esperan superar con esta nueva disposición.

Aclaración sobre el 22 de enero: Sin traslados

Uno de los puntos clave de la conferencia fue la aclaración técnica sobre el calendario de feriados. El ministro explicó que, aunque inicialmente se analizó la posibilidad de trasladar el feriado del Día del Estado Plurinacional (22 de enero) al día 2, la idea fue descartada para evitar interpretaciones erróneas o conflictos con diversos sectores.

"El 22 de enero es un feriado que está dicho ya, es como el 6 de agosto, no vamos a moverlo. Entonces solamente el 2 de enero estamos haciendo una ampliación de feriado".

 

La autoridad fue contundente al afirmar que el 22 de enero "continúa como feriado" de acuerdo a las normas vigentes y que no se realizará ninguna modificación a dicha fecha.

El feriado del 2 de enero tiene carácter de feriado nacional, lo que implica la suspensión de actividades tanto en el sector público como en el privado. El ministro reiteró su disposición al diálogo con diferentes sectores sociales y sindicatos movilizados, subrayando que la invitación a reunirse permanece abierta.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD