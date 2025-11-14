TEMAS DE HOY:
Nacionales

Romer Saucedo afirma que comienza una justicia “transparente y libre del poder político”

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, abrió el encuentro en Sucre y pidió compromisos reales para transformar la justicia boliviana.

Hans Franco

14/11/2025 17:18

Foto: Romer Saucedo dijo comienza una justicia transparente y libre del poder político
SUCRE

Escuchar esta nota

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, inauguró este viernes el Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial en Sucre, señalando que el evento no es un acto simbólico, sino el inicio de una transformación profunda del sistema judicial en Bolivia.

“Esto no es una cumbre para la foto; es el inicio de una justicia transparente, más humana, que le sirva al pueblo y que nunca más esté bajo el poder político”, afirmó.

Llamado a una reforma estructural

Saucedo remarcó que la justicia no puede seguir dependiendo de gestiones anuales ante el Ministerio de Economía para obtener presupuesto, y pidió compromisos reales del Estado para garantizar su independencia operativa y financiera.

“No podemos seguir yendo cada año a extenderle la mano para pedir recursos. Hay que asumir compromisos con Bolivia”, dijo.

También destacó la importancia de una planificación a corto, mediano y largo plazo, liberando las cargas heredadas y partiendo de un diagnóstico honesto sobre las deficiencias actuales del sistema.

“Cuando uno quiere curarse de una enfermedad, debe saber qué le duele. Vamos a sincerarnos sobre lo mal que está la justicia”, afirmó.

Justicia al servicio de la ciudadanía

En su intervención, Saucedo recordó épocas en que el sistema judicial estaba subordinado a intereses externos:

“Antes había un capataz que dirigía los hilos de la justicia, y se llamaba Ministerio de Justicia”, expresó.

El titular del TSJ insistió en que la reforma debe garantizar una justicia al servicio del pueblo, libre de instrumentalización política.

El Diálogo Interinstitucional reúne en Sucre a autoridades de los cuatro órganos del Estado, representantes del sistema judicial, sectores sociales, académicos y colegios profesionales, con el objetivo de impulsar una reconstrucción participativa y modernización del Órgano Judicial.

