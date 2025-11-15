TEMAS DE HOY:
¡Sorpresa en el Reto Santé! Mariachis llegan para celebrar el cumpleaños de un competidor

El participante número 18 reveló que cumplía años y la producción decidió celebrarlo en pleno desafío, sorprendiendo al público y a los competidores con mariachis en vivo.

Silvia Sanchez

15/11/2025 0:17

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

El Reto Santé y Red Uno no solo ponen a prueba la resistencia de los participantes; también se encargan de regalar momentos inolvidables. Esta vez, la celebración llegó al desafío más esperado del año con una serenata inesperada: mariachis en vivo para uno de los competidores.

El participante número 18 contó que cumplía años este sábado 15 de noviembre. Como decidió dejar de lado su festejo con familia y amigos para seguir en la competencia, la producción trasladó la celebración directamente al evento. Entre música, aplausos y emoción, el ambiente cambió por completo.

La madre del participante también estuvo presente y lo felicitó con un emotivo mensaje, alentándolo a continuar en la competencia.

Actualmente, 24 competidores permanecen en el desafío y siguen soñando con llevarse el premio mayor: un auto cero kilómetros.

A lo largo de las próximas horas llegarán más premios, retos y beneficios, así que cada minuto cuenta dentro de esta competencia inigualable.

Puedes seguir el desarrollo del evento en tiempo real a través de las transmisiones en vivo en las redes sociales de Red Uno y Santé.

 

