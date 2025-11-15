Otro eliminado por dinero: la tentación vuelve a hacer de las suyas en el Reto Santé

Cuando estaban por cumplirse 13 horas de competencia dentro del desafío más esperado del año, apareció una nueva tentación que pondría a prueba la resistencia —y la estrategia— de los competidores: una oferta de dinero en efectivo en dólares para quien decidiera abandonar el reto.

La participante número 07 no lo pensó demasiado. Levantó la mano del auto eléctrico cero kilómetros, aceptó los 100 dólares y corrió a recoger su premio, quedando automáticamente fuera del desafío.

La competencia ahora continúa con 24 participantes que todavía buscan llegar al premio mayor. Aún quedan más retos por revelarse, varios de ellos con beneficios clave para recuperar energías o ganar ventajas.

Además, quedan premios adicionales aún por entregarse, como consolas de videojuegos, televisores, una motocicleta eléctrica y más dinero en efectivo.

